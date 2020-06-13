بعد طرحه بعشر سنوات.. Inception في دور العرض مرة أخرى

قررت شركة Warner Bros، إعادة طرح الفيلم الأيقوني "Inception"، بدور السينما مرة أخرى بمناسبة مرور 10 أعوام على عرضه الأول، وذلك يوم 17 يوليو. بحسب موقع collider.

وقال رئيس شركة Warner Bros: "يسعدنا بأن نعيد تقديم تحفة كريستوفر نولان "Inception" في المسارح بمناسبة مرور 10 سنوات على عرضه الأول"، بحسب موقع Variety.

وفيلم inception من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة ليوناردو دي كابريو جوزف جوردون ـ لوفيت، إلين بيج، توم هاردي.

وحقق inception نجاحا كبيرا وقت عرضه يوم 17 يوليو 2010، وتخطت أرباحه حاجة الـ 800 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 8.8 من 10.

وترشح الفيلم لعدد كبير من الجوائز، منها 8 أوسكار، وحصد منها 4، وترشح لـ 3 جوائز جولدن جلوب وحصد 4 بافتا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم تأجيل فيلم Tenet لكريستوفر نولان حتى نهاية يوليو، بالإضافة لتأجيل فيلم Wonder woman 1984 للمخرج باتي جنكينز حتى مطلع أكتوبر.