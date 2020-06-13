هجمات الكلاب الضالة على أطفال تتواصل في السويس.. والطب البيطري يتحرك

تتواصل حوادث هجوم الكلاب الضالة على الأطفال بمحافظة السويس، وكان آخر الضحايا طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، جرى نقله إلى المستشفى بعد إصابته في أماكن متفرقة من الجسد.

ويشتكي المواطنون من الخطر الذي يتعرضون له يوميا، عقب توقف حملات القضاء على الكلاب الضالة التي كان يشنها شرطة المرافق بالسويس ومديرية الطب البيطري.

وخضع الطالب زياد محمود، 9 أعوام، لعمليات جراحية من أجل إنقاذة.

وقال ومن جانبه يقول محمد صبري، موظف تعرض نجله للعقر من كلب ضال، "نحن في السويس في كارثة فعلية فمن يسير في شوارع المحافظة سواء المدينة أو القرى أو أي مكان سيلاحظ انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة، نجلي أصيب جراء ذلك واستقبال مستشفى السويس العام 16 مواطنًا مصابا في ثلاثة أيام بعقر الكلاب".

وأكد مصدر طبي بمديرية الطب البيطري بالسويس، أنه جرى القضاء على المئات من الكلاب الضالة في حملات مكثفة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحملات سوف تستمر داخل المحافظة.

وأضاف المصدر: "ننسق مع الأحياء الخمسة وشرطة المرافق بالمحافظة لتنفيذ حملات القضاء على الكلاب الضالة والتخلص منها بطريقة آمنة".