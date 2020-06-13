حملة شعبية للمكافحة والوقاية من فيروس كورونا بشبين القناطر

دشن أهالي شبين القناطر بالقليوبية، حملة طوارئ شعبية للمكافحة والوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز شبين القناطر، والمستشفى العام، ومجموعة مميزة من الأطباء المتخصصين المتطوعين.

وجرى تشكيل لجنة متابعة طبية لمرضى العزل المنزلي، لتقديم النصح والإرشاد المعنوي والطبي لهم.

أنشأ المشاركون بالحملة، استمارة إلكترونية، تملئ من المواطنين، تشمل أعراض الإصابة، لسرعة عرضها على اللجنه المختصة، وبالفعل تلقت الحملة، مئات الحالات، وتم التعامل معهم جميعا.

وساهم شباب الحملة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى المركزي، لتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى سريعا لتلقي الرعاية اللازمة، ودعم الأطقم الطبية بالمستشفى ببدل العزل الواقية، والكمامات.

وأطلقت الحملة، مبادرة توفير أسطوانات الأكسجين للطوارئ في كل قرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر، كخطوة متقدمة في آليات المكافحة، وتدريب الشباب والفتيات على التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى تبني الحملة، تطهير وتعقيم الأماكن العامة وأماكن زحام المواطنين.