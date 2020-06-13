غدا.. "اقتصادية النواب" تجتمع مع هيئة قناة السويس

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، غدا، مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للتعرف على تقرير بشأن المشروعات التي يجرى تنفيذها بالهيئة، وكذلك أبرز التحديات التي تواجها لاستكمال عملية التطوير، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سمير، لـ"الوطن"، أن الهيئة أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بها بمجلس النواب، كشفت أنها تدرس مع مجلس الوزارء التقدم بتعديل تشريعي على قانونها في إطار خطتها؛ لتطوير إمكاناتها، خلال التفرة المٌقبلة، وبالتالي فاللجنة ستتعرف أكثر عن تفاصيل هذا الأمر مع رئيسها.

وأشار سمير إلى أن البرلمان سيقدم كل أشكال الدعم التشريعي لهيئة قناة السويس، من أجل دعمها في خطتها الاقتصادية، وبمجرد التقدم بهذا التشريع ستضعه اللجنة علي رأس أولولياتها للانتهاء منه بشكل سريع.