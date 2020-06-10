أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر كثيرا بتراجع تداول الحاويات عالميا

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مرور عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM OSLO" ثانٍ أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة، والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن قناة السويس مازالت جاذبة للسفن العملاقة وتداول الحاويات العملاقة، "الثقة في أداء العمل بالقناة والقائمين عليها والمرشدين بها عالية للغاية".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة التي مرت تعد الثانية من أجمالي 12 سفينة من ذات الحجم، ستمر خلال العام الحالي، كما أن التخفيضات التي تعمل بها القناة، جذبت العديد من السفن الكبرى، فرغم تراجع تداول الحاويات عالمياً، إلا أن القناة لم تتأثر كثيراً، كما أن القناة اتبعت الإجراءات الطبية منذ أول يوم لظهور كورونا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المتبعة بها، جعلتها موضع ثقة من كل المتعاملين معها.

ووجه بتوفير كل الخدمات والمساعدات الملاحية، وتعيين مجموعة من كبار المرشدين، لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة، نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة، كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية، المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها، لتظل الاختيار الأول، والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية، والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.