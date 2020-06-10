ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

شهدت قناة السويس، اليوم، عبور سفينة الحاويات العملاقة ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الكوري الجنوبي، وتعد السفينة الثانية ضمن سلسلة من السفن العملاقة تضم 12 سفينة متماثلة في التصميم والأبعاد والنوعية والحجم من المقرر عبورها للقناة تباعاً، وسبقها في 25 مايو الماضى أكبر سفينة حاويات في العالم، والتي تتسع لحمل 23.964 ألف حاوية مكافئة.

ويعد عبور هذه النوعية من الأجيال الجديدة لسفن الحاويات العملاقة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، التي يتطلب عبورها إجراءات خاصة وتطوير أبعاد القناة وهو ما نجح في تحقيقه مشروع قناة السويس الجديدة، كما يأتي عبور هذه السفن في هذا التوقيت تتويجا لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة في جذب الخطوط الملاحية، والحفاظ على تنافسية القناة على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد "COVID19".