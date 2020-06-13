ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا قد يخرج عن السيطرة

قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أبلغت عنه عدة ولايات أمريكية، قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وأوضح فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف فاوتشي، "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأشار مسح لوكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن عدد وفيات مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز 114 ألف شخص حتى الآن.

وفي الأثناء، تشهد نحو 6 ولايات أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات.

وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما يسجلا أيضا واحدة من أقل معدلات الوفاة.

كانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 800 وفاة بكورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ما أفاد مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لوباء كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114613 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات أكثر مليوني إصابة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.