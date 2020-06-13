الشرقية تغرم 53 سائقا من الزقازيق بسبب عدم ارتداء الكمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 53 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

وأكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق.

وأضاف أنه تم ضبط 53 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.