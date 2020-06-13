"البحيرة": توريد أكثر من 315 ألف طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن توريد 315198.3 طن من الأقماح حتى صباح اليوم السبت، بالشون والصوامع بمدن ومراكز محافظة البحيرة، مع الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أنه تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة، والتي تقدر بـ 367295 فدانا، كما أن إجمالي عدد الشون والصوامع التى تقوم باستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.