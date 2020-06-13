ضبط عدد من العناصر الإجرامية بمحافظتى الفيوم والجيزة لقيامهم بترويج مواد مخدرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. قيام عدة عناصر إجرامية بإدارة بؤر إجرامية لعلانية ترويج المواد بين أوساط الشباب من مدمنى المواد المخدرة بدائرتى (مركز شرطة الفيوم – قسم شرطة العجوزة بالجيزة ) .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الفيوم والجيزة تم إستهداف تلك العناصر وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الفيوم:

- إستهداف 5 عناصر إجرامية " لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم .. وأمكن ضبط 4 عناصر داخل مسكن أحدهم " هاربة " وضبط بحوزتهم (117 لفافة لمخدر الهيروين- 6 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة- ميزان).

مديرية أمن الجيزة:

- ضبط (2 من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة) حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 50 جرام- 295 قرص مخدر لعقار "تراماول"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.