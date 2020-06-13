ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزتهما كيلو  هيروين و20 ألف قرص مخدر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَيْن "سبق إتهامها فى 13 قضية متنوعة" تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها بين محافظتى مطروح والإسماعيلية متخذان من محافظات القاهرة والوجه القبلى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما فى أحد الأكمنة التى أُعدت لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهما (كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- 19200 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- ميزان).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1600000) واحد مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.