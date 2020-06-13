إنفوجراف.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للوزارات والهيئات

أعلنت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019 - 2020، بحيث تبدأ اعتبارًا من بعد الاثنين 15 يونيو الحالي.

وأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.