Unhinged فيلم جديد لراسل كرو في يوليو المقبل

قررت شركة Solstice Studios طرح فيلم Unhinged يوم 10 يوليو في أمريكا، وهو من بطولة النجم الحاصل على جائزة أوسكار راسل كرو.

فيلم Unhinged من إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

الفيلم سيتم طرحه يوم 9 في هولندا، و30 من نفس الشهر في ألمانيا، و2 سبتمبر في فرنسا بحسب موقع IMDB.

وبطل الفيلم راسل كرو، ممثل ومنتج ولد عام 1964، وترشح لعدد كبير من الجوائز، من 3 مرات أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم المصارع، وترشح لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، ولبافتا 3 مرات.

يذكر أن راسل كرو شارك في عام 2019 بفيلم True History of the Kelly Gang، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل The Loudest Voice.