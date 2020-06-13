ضبط 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمقطم 

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة .. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم بالقاهرة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان) .. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان ، حيث تبين وجود المخالفات الآتية :-

عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة .

عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية .

عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية .

عدم وجود فريق طبى.

عدم وجود غرف مجهزة طبياً .

عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى إستمرار الحملات الأمنية.