سقوط تاجر مخدرات في الإسماعيلية بـ75 "لفة بانجو".. قيمتها 375 ألف جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية ، أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحيازته (75 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 150 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "خنجر") ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (375 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.