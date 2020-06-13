عضو تنسيقية الأحزاب يكشف عن مبادرة لتقديم الأدوية للمعزولين منزليا

تحدث عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مبادرة التنسيقية "وعي وأمان" لتقديم المستلزمات الطبية للمواطنين في العزل المنزلي، قائلا إن غرض المبادرة استثمار وجود أعضاء التنسيقية الدين يشكلون 25 حزب سياسي على مستوى الجمهورية والتعاون ببروتوكول مباشر مع وزارة الصحة، ليس فقط لرفع الوعي لدي المواطنين ولكن توفير المستلزمات الطبية.

وأضاف "درويش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن أعضاء التنسيقية نسقوا مع وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية، كما يتم تقديم جزء من احتياجات المديريات الطبية من مستلزمات لتوفيرها للمواطنين داخل الحجر المنزلي وتوفير بعض الأدوية داخل البروتوكول العلاجي.

وأضاف أنهم ينسقون مع بعض شركات الأدوية المصرية التي تصنع الأدوية المتواجدة ببروتوكول علاج كورونا ومن خلال التواصل معهم يتم توفيرها سواء بمقابل مادي أو من خلال تطوع بعض شركات الأدوية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تحدد البروتوكول العلاجي والأدوية وتتواصل مع المصابين التي تحتاج للأدوية ويتم توزيعها من خلال الوزارة أيضا وليس من خلال التنسيقية بشكل مباشر.

وأشار إلى أنهم يساندون الوزارة في عملية مسح المحافظات الأولى بالرعاية او الاهتمام من خلال غرفة عمليات مركزية ولجان رصد ومتابعة، لافتا إلى أنهم يعتمدون في الأساس على أرقام ومخرجات وزارة الصحة من خلال مديرات الصحة، "احنا بناخد الأرقام والتفاصيل من المديريات وبنتعامل عليها إضافة للجان الرصد لكل المحافظات".