عرض فيلم BlacKkKlansman لسبايك لي على "نتفلكس"

أعلنت منصة "نتفلكس" عن عرض فيلم BlacKkKlansman للمخرج سبايك لي، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من الشهر الجاري.

الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن، آدم درايفر، لورا هارييه، وتكلفة إنتاجه 15 مليون دولار، وتخطت أرباحه حاجز الـ 90 مليون دولار وقت عرضه عام 2018.

وحقق BlacKkKlansman نجاحا كبيرا، وترشح لـ 6 جوائز أوسكار وحصد واحدة كأفضل سيناريو مقتبس.

كما ترشح الفيلم لأربع جوائز جولدن جلوب، و3 بافتا وحصد واحدة كأفضل سيناريو مقتبس.

يذكر أن منصة نتفلكس طرحت مؤخرا أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي سبايك لي Da 5 Bloods، والذي أشاد به عدد من النقاد.

وللمخرج سبايك لي تاريخ سينمائي كبير، قاده للترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 5 مرات أوسكار وحصدها مرة.

ويعرض لسبايك لي على منصة نتفلكس عدد من الأفلام الأخرى منهاshe's gotta .Rodney king ،have it