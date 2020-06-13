آمال ماهر تتألق من أمام الأهرامات بـ 16 أغنية

تصدرت الفنانة آمال ماهر، تريند تويتر بعد تألقها في حفلها المباشر، من أمام الأهرامات بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث قدمت 16 أغنية بدأتها بـ"ياما عز عليا بعادك، أعرف منين، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، قالوا بالكتير، بداية بدايتك، لو كان بخاطري، ماتسبنيش، اتقي ربنا فيا، يا عيني عليكي يا طيبة، أديني فرصة كما قدمت أغنية العيون السود للفنانة القديرة وردة وأغنية على قد الشوق للفنان عبد الحليم حافظ وأغنية أنت وحدك من كلمات تركي آل شيخ والحان رابح صقر، وغنت "اللي قادرة" أحدث أغاني آمال ماهر والتي تعتبر المرة الأولى التي تقدمها لايف للجمهور واختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة.

ويعتبر هذا هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة unplugged وبدون جمهور منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح الذين ظهروا وهم يرتدوا كمامات خلال الحفل.

وخلال الحفل قرأت آمال ماهر، بعض تعليقات الجمهور التي وصلت لها على قناة اليوتيوب الرسمية وصفحة فيس بوك، التي تم بث الحفل عليهم بشكل مباشر بجانب قناة "MBC مصر" ومنصة "شاهد".

يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.