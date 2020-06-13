عمرو أديب عن حفل آمال ماهر: "عندها صوت عبقري"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفن الراقي، أحد السبل المهمة للشعور بالأمل، ويكون الشخص بوضع أفضل: "مش بيقوم بده غير الفن، خصوصا الفن الراقي المحترم، والمطربة أمال ماهر عندها صوت عبقري".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن حفل الفنانة أمال ماهر، الذي تم إقامته أمام الأهرامات، حظى باستعدادات كبرى، حتى يظهر في أبهى حلة له: "كان المنظر مبهر، ومفيش أعظم من ديكورات الأهرام في مصر والعالم".

وأوضح أن المطربة ظهرت بأداء عظيم وباهر، أضفى على مشاهديها السعادة والإبهار والسلطنة: "مفيش أحسن من الفن يرتقي بيك، ويفك من العالم شوية، ويخليك تخرج من الحالة اللي أنت فيها".

وأكد أن الفرقة الموسيقية، التزمت خلال تقديم الحفل الموسيقي، بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وخلافه، مشيرا إلى أنه إثر تلك الحفلة، حظيت الفنانة "ماهر" على كونها تريند، على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بشكرها على أدائها المحترم، وهي صوتها مزيكا".