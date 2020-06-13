آمال ماهر تتصدر "تويتر" بعد حفلها الأخير.. ومدونون: دعوة للمتعة

تصدر اسم الفنانة آمال ماهر، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، عقب حفلتها الأخيرة التي أُقيمت "أون لاين"، وأُذيعت على قناة MBC مصر، ومنصة "شاهد vip"، بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشرة بشكل واضح، في الوقت الحالي.

وأحيت الفنانة آمال ماهر، أمس، حفلا غنائيا دون حضور جماهيري "أون لاين" في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وأدت عدد من أغانيها المميزة.

وتفاعل قطاع كبير من المدونين ومحبي أمال ماهر مع الحفل وهو ما جعل اسمها واحد من أكثر الاسماء تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"

وأعربت بسملة، عن إعجابها بالحفل، بصورة للفنانة أمال ماهر قائلة: "ما هو الصوت الجميل".

ونشر حساب باسم "Egypion boy" معلقا على الحفل قائلا: "تحيه وشكر للصوت الجميل الهادى فعلا فنانه رقيقه امال ماهر تمتعت اليوم بصوتك الجميل".

وغرد حساب باسم "بودا" قائلا: "ما أنا كـإنسان طبيعي لازم أكون بعشق آمال ماهر".

ودون محمد عبداللطيف، معربا عن إعجابه بالحفل: "حفلة أمال ماهر عظمة".

ونشر حساب باسم "الجنيص"، قائلا: "حفلة آمال ماهر بتتعاد دلوقتي على ام بي سي مصر.. دعوة للمتعة".