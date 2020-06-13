إلغاء عرض فيلم "ذهب مع الريح" في باريس

ألغت شركة Warner Bros عرض فيلم "ذهب مع الريح"، والذي كان من المقرر تشغيله في سينما Rex بباريس يوم 23 يونيو.

فكان من المفترض الاحتفال بإعادة افتتاح السينما في فرنسا مرة أخرى بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر، بعرض الفيلم الشهير ذهب مع الريح.. بحسب موقع Variety.

"ذهب مع الريح" إنتاج عام 1939 ومن إخراج فيكتور فليمينج، جورج كوكر وسام وود، وبطولة كلارك جابل، فيفيان لي وتوملس ميتشل، وترشح الفيلم لـ 13 جائزة أوسكار وحصد منها 8.

جدير بالذكر، أن منصة HBO Max أزالت "ذهب مع الريح" من مكتبتها في أعقاب الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد، وذلك منذ عدة أيام.

"ذهب مع الريح" يصور بعض التحيزات العرقية، التي كانت شائعة في المجتمع الأمريكي بحسب موقع Variety وتدور أحداث الفيلم وقت الحرب الأهلية الأمريكية.