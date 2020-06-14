حفل ختام أنشطة مراكز التدريب لذوي القدرات "أون لاين" بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات ذوى القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وخاصة ممارسة الرياضة الاحترافية والمشاركة في البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج والدمج بينهم وبين شركائهم بالمجتمع في مختلف مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، حرص المديرية على الاهتمام بذوي القدرات والهمم وخلق روح التنافس فيما بينهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية ودمجهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قام مكتب ذوي القدرات والهمم بالمديرية بتنظيم حفل ختام أنشطة مراكز التدريب لذوي القدرات والهمم لعرض فقرات متنوعة تشمل (قرآن كريم - تواشيح - غناء - رسم - مشغولات يدوية) من خلال بث مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.