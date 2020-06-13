قراء "الوطن" يرفضون التخلي عن نزلاء دور المسنين في أزمة كورونا

طرحت "الوطن" سؤالا لمتابعيها من خلال صفحتها على فيس بوك: "لو ليك حد في دار مسنين هتسيبه في أزمة كورونا هناك ولا هتاخده؟"، وجاءت أغلب الردود برفض إرسال كبار السن إلى دار المسنين من البداية.

وقالت إحدى المتابعات: "مش هوديه أصلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وأضاف آخر: "بكرة عيالهم يعملوا فيهم كده وأكتر يعني اللي استغنى عن أبوه وأمه وهما كويسين هيحن قلبه وياخدهم دلوقتي، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان من بين التعليقات: "لو كان فارق معاهم من الأول مكنش وداهم دار مسنين، القلب الجاحد عمره ما هيحن"، و"تعب وشقى وحرم نفسه طول عمره علشان خاطر ابنه ياخد فلوس وشقاه وتعبه ويرميه في دار مسنين، سبحان الله".