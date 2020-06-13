في صلاة الجنازة.. وفاة مواطن حزنا على ابن عمه ضحية كورونا بالغربية

توفي مواطن نتيجة إصابته بأزمة قلبية حزنا على وفاة نجل عمه الذي فارق الحياة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

سقط المواطن مغشيا عليه بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على نجل عمه أمام مقابر العائلة بوسط القرية، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وكان فريق الطب الوقائي بإدارة صحة ثان المحلة، دفعت بفرق مكافحة العدوى، للإشراف على دفن المتوفى في مقابر العائلة.

وأفاد أقارب المتوفيين، بأن العائلة تلقت العزاء بالمسجد الكبير وسط القرية، دون تجمعات مع التزام الجميع بارتداء الماسكات والكمامات الطبية.