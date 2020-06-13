"التجمع": ننسق مع كل الأحزاب لتشكيل تحالف انتخابي عدا الدينية

قال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب في الوقت الراهن لا ينسق مع أي قوى سياسية حول تشكيل تحالف للانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن الحزب بالضرورة سيخوض هذه الانتخابات من خلال تحالف انتخابي مع الأحزاب الأخرى.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أن الحزب منفتح على جميع الأحزاب ولا يمانع من التنسيق معها في الدخول في تحالف انتخابي باستثناء الأحزاب ذات الطابع الديني والقوى التي تحالفت معها، وحين الانتهاء من قوانين الانتخابات وإقرارها بشكل نهائي من البرلمان سيدرس الحزب شكل التحالف الذي يخوض من خلاله الانتخابات.

وتابع بأن الحزب يستعد لهذه الانتخابات منذ عامين وفور إقرار البرلمان قوانين الانتخابات ستجتمع الأمانة العامة للحزب لاتخاذ قرار خوض الانتخابات، وفتح باب تلقي طلبات الراغبين في الترشح لأعضاء وقيادات الحزب، ودراسة كيفية التنسيق مع الأحزاب في هذه الانتخابات سواء في تشكيل القوائم الانتخابية أو الفردي.

وأكد أن الترشح للانتخابات لا يقتصر على أعضاء الحزب فقط ولكن لأصدقاء الحزب الذين يرغبون في خوض السباق الانتخابي تحت رايته، وبعد الانتهاء من تلقى طلبات الترشح سيتم فرزها وانتقاء من ينطبق عليه الشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب ومن بينها النزاهة والشعبية والقدرة على العمل السياسي والتطوعي.