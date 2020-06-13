ينتهي تنفيذها في 2021.. مدبولي يتفقد محطة معالجة مياه صرف أبو رواش

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أسامة، الرئيس التنفيذؤ لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمشروع بتأكيد أن الدولة تواصل في المرحلة الحالية التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإنشاء محطات المعالجة، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بالنهوض بقدرات وطاقات مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وخلال الزيارة، ألقى حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الضوء على مراحل تنفيذ محطة معالجة أبو رواش التي تقع شمال محافظة الجیزة في الكیلو 26 طریق مصر – إسكندریة الصحراوي، وتبلغ مساحتھا 344 فدانا.

وأوضح أن المحطة تستقبل ضخ الحمأة حالياً 6 آلاف م3/یوم عند تركیز 3% من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10 آلاف عند تركیز 8.0% من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوي شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.

كما لفت رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن إنشاء وتشغیل المحطة مر بعدة مراحل، حيث تم الانتھاء من إنشاء المرحلة الأولى وبدأ تشغیلھا في عام 1992 بطاقة 400 ألف م3/یوم معالجة ابتدائیة، والمرحلة الثانية تم الانتھاء من إنشائھا وبدأ تشغیلھا في عام 2010 بطاقة 800 ألف م3/یوم معالجة ابتدائیة، لتصل الطاقة الإجمالیة الحالیة للمحطة إلى 1.2 ملیون م3/یوم معالجة ابتدائیة فقط، وهو ما تطلب إقامة التوسعات الجاري تنفيذها على مساحة تصل إلى نحو 180 فدانا.

وأوضح "الفار"، أن محطة أبو رواش تخدم المنطقة السكنیة غرب مصرف المحیط، وتأتي في إطار المشروع العام لصرف صحي القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة القائمة؛ حيث يعمل بتوسعات بمقدار 400 ألف م3/ يوم؛ ليصبح بذلك إجمالي طاقتها 1.6 مليون م3/ يوم، إلى جانب العمل على رفع نظام المعالجة القائم من المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية متقدمة لكامل طاقة المحطة 1.6 مليون م3/يوم.

وتابع: يأتي ذلك نظراً لزیادة الكثافة السكانیة بمحافظة الجیزة وتوقع زیادة كمیة الصرف الصحي إلى 1.6 ملیون م3/یوم واحتیاجنا إلى كمیات المیاه المعالجة لزیادة المقنن المائي، وخاصة أن نھایة مصب ھذه المیاه على فرع رشید عن طریق مصرف الرھاوى، إضافة إلى أن المیاه الخارجة من المحطة معالجة ابتدائیا فقط؛ لذا فقد تم التخطیط لمشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبو رواش وذلك لرفع كفاءة أعمال المعالجة إلى المعالجة الثانویة، وإضافة 400 ألف م3/یوم، لیصبح الإجمالي 1.6 ملیون م3/یوم معالجة ثانویة متقدمة.

ونوه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم البدء في هذا المشروع في شهر يوليو عام 2018، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه في يوليو 2021.

وطلب رئيس الوزراء تكثيف العمل في المرحلة الحالية لمشروع توسعة القدرة الاستيعابية للمحطة، والتي تشمل أعمال المعالجة البيولوجية، والالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذها؛ سعياً لدخول المشروع حيز التشغيل في المواعيد المحددة لذلك، مؤكدا أن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي من المشروعات ذات الأولوية.