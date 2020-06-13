"الغد": خطة الحكومة للعودة تدريجيا تؤكد قدرتها على مواجهة كورونا

أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تكافح فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم بخطة احترافية وناجحة حتى الآن.

وقال جمال الدين، في بيان، إن خطة الحكومة في عودة الحياة لطبيعتها وبدأت بالسياحة الداخلية ذلك إثبات إنها قادرة على مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة مسيطرة على الوضع حتى الآن.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي على الرغم مما لحق به من أضرار إلا أن الدولة نجحت في العبور من الأزمة بسلام، مشيرا إلى أن العاملين في احتياج العودة للعمل والقطاعات تحتاج تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى للنهوض بالاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بعودة الطيران الداخلي وعودة فتح بعض المساجد الكبيرة في بعض المحافظات هذا تمهيدا للتأقلم مع المرض وضرورة الإلتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية التى أقرتها الحكومة.