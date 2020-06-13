بيونج يانج تدعو سول لعدم التدخل في المحادثات النووية مع واشنطن

دعت كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية إلى التوقف عن الحديث بشأن نزع الأسلحة النووية، وعدم التدخل في المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نسختها باللغة الإنجليزية عن "كوون جونج-جون" مدير عام إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله: "إن الحوار لم ينهار بين كوريا كوريا الشمالية والولايات المتحدة لعدم وجود وسيط، لكن بسبب عدم استيفاء الشروط لنزع السلاح".

وأضاف جون، "أود أن أوضح أننا سنستمر في تعزيز قوتنا من أجل التغلب على التهديدات المستمرة من الولايات المتحدة وأن جهودنا هذه مستمرة في الواقع في هذا اللحظة".

وتهاجم كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية كل يوم تقريبًا منذ الأسبوع الماضي، لغضبها من المنشورات الدعائية المناهضة للنظام الكوري الشمالي التي أرسلها المنشقون والنشطاء عبر الحدود، وقطعت بيونج يانج جميع خطوط الاتصال مع الجنوب.

وتأتي التوترات المتجددة بين الجنوب والشمال مع توقف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج لأكثر من عام، بسبب الخلاف بين الجانبين حول الخطوات التي قطعته كوريا الشمالية على صعيد نزع أسلحتها النووية، وما كان يتعين أن تخففه الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على الدولة الشيوعية في المقابل.