هاني شنودة يطلق قناة على "يوتيوب"

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه يستعد لإطلاق قناة خاصة به عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ يواصل العمل عليها في الوقت الراهن، من خلال جمع أعماله الفنية كافة، عبر هذه القناة، وظهورها على مستوى عالٍ من الاحترافية، وبشكلٍ يليق بتاريخه الفني.

وأوضح "شنودة" لـ"الوطن"، أن اتجاهه لتأسيس هذه القناة، يرجع إلى أهمية "يوتيوب"، التي تزداد يومًا بعد آخر، كما أنها ستضم أرشيفه الفني ويمكن الوصول إليه بسهولة في أي وقت، لافتًا إلى إمكانية إحياءه حفلات أون لاين، فور إطلاقها، لاسيما في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بالأزمة كورونا والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.