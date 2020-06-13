غدا.. الحكم على 11 متهما في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

تُصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدا الأحد، حكمها على 11 متهما فى قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عن طريق تفجير سيارة مفخخة، بالتزامن مع مرور موكبه، فى شارع المعسكر الروماني بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ظهر يوم 24 مارس 2018.

وأحالت المحكمة، في يناير الماضي، 3 متهمين منهم 2 هاربين، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، وحددت جلستين سابقتين للحكم، إلا أن ظروف تعليق العمل بالمحاكم نتيجة فيروس كورونا، تسببت فى تأجيل الحكم، مرتين متتاليتين.

وتضم القضية 11 متهما، منهم 2 محبوسين و9 هاربين، وبحسب التحقيقات، فإن أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ويُدعى "باسم" دبر السيارة المفخخة، بينما قادها الإرهابي"معتز" وتركها بمكان التنفيذ والانفجار، وكان يرتدى حينها "شارب مستعار".

ومن أبرز المتهمين الهاربين في القضية، الإخواني الإرهابي يحي موسى المتحدث بإسم وزارة الصحة فى حكومة هشام قنديل، والصادر بحقه حكم إعدام غيابي فى قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، التسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.

وفي يونيو 2018، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد المتهمين والقبض على متهمين اثنين رئيسيين فى الواقعة، وبتاريخ 20 مارس 2019، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، والتى بدأت أولى جلساتها يوم 11 يونيو 2019.