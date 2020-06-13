بعد قرار "الأعلى للإعلام".. إنجي وجدان: إجراءات قانونية ضد أي حد يشتمني

هددت الفنانة إنجي وجدان، باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الأشخاص الذين يتناولونها بالسب والقذف.

وكتبت "إنجي" عبر حسابها على إنستجرام، تعليقًا على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتطبيق غرامة 250 ألف جنيه، والحجب، لاستخدام ألفاظ تحمل سبًا وقذفًا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا: "الله حلو الكلام ده، أنا شكلي هبدأ أعمل كده وآخد إجراءات قانونية من هنا ورايح لأي حد هيشتمني".

وكان الفنان شريف منير، قد تعرض للسب والقذف، وأعلن أنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد المسيئين في تعليقاتهم على صورة ابنتيه، التي شاركها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وواجه "منير"، تنمرا بابنتيه، بعد نشره صورة تجمعهما على إنستجرام، وفوجئ بتعليقات مسيئة لهما، وكتب "منير": "أنا نزلت صورة بناتي الصغيرين، ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا منّي أمسح الصورة فمسحتها".

وتابع: "لكن أنا نزّلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما انشرش إيه".

وأكد: "أي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني، لو تعدّى حدوده، هاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحياناً".