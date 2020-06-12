قبل شريف منير.. فنانون تعرض أبناؤهم للتنمر عبر السوشيال ميديا

واجه الفنان شريف منير تنمرا شديدا على ابنتيه بعد نشره صورة تجمعهما على موقع إنستجرام، وفوجئ بتعليقات مسيئة لهما، وكتب منير "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم طلبوا منّي أمسح الصورة فمسحتها".

وتابع "لكن أنا نزّلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه".

وأكد "أي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني، لو تعدّى حدوده، هتاخد الإجراء القانوني ضده اللي بيوصل للسجن أحياناً".

وأكد شريف منير مع مداخلته مع الإعلامي شريف عامر على "إم بي سي مصر"، أنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يوم الأحد، ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صورة ابنتيه، التي شاركها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

لم يكن شريف منير هو أول فنان يواجه التنمر على أبنائه فقد سبقه منذ أيام الفنان محمد رمضان بعد أن نشر صورة من كليب "فيروس كورونا" تجمعه هو وابنة لتعلق أحد الفانز "أسود زي أبوه المشكلة إن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد رمضان قائلا: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

أيضا الفنان كريم فهمي واجه التنمر على بناته بعد نشر صورة تجمعه هو وبناته وزوجته في فرح شقيقه أحمد فهمي وهنا الزاهد ووضع إموجي على وجههم ليواجه عددا من التعليقات من الجمهور"أنت مخبي وشهم ليه"، و"إيه لازمة القلوب دي ما حد عنده بنات"، "مش فاهم مين هيحسدهم وهما شعرهم خشن كده ومجعد".

ليرد كريم "السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف".