في 59 يوما.. صوامع وشون الدقهلية تستقبل 187 ألف طن قمح

ارتفعت حصيلة ما استقبلته صوامع وشون الدقهلية من الموردين للقمح المحلي إلى 186 ألف و915 طنًا، وذلك في مدة بلغت 59 يومًا، منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 186915 طنًا منذ بدء التوريد، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلى 3 جهات مسوقة.

وأشار إلى توريد 38 ألف طنًا لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و121 ألف طنًا للشركة المصرية القابضة للصوامع، و28 ألف طنًا لصوامع البنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل إجمالي ما تم توريده خلال 59 يومًا.