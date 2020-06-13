حظر سير الكلاب في شوارع البحر الأحمر دون إمساك صاحبها

قرر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم السبت، حظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيجري تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص.

وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة بجميع مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدي للكلاب الضالة، التي يتسبب سيرها في الشوارع في إرهاب المواطنين، حفاظاً على أمن وسلامة الأهالي.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اتخذ القرار بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن صباح أمس الجمعة في مدينة الغردقة لعقر من كلاب حراسة ملك لسيدة أجنبية من المقيمين في المحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.