إصابة ممرض بكورونا في الغردقة.. وزميله: "حزين على المرضى مش على نفسه"

أصيب أحد أفراد طاقم التمريض بمستشفى العزل بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بفيروس كورونا أثناء تأدية مهام واجبه في علاج مصابي الفيروس، ليجري حجزه في نفس مكان عمله.

يقول طبيب من أفراد الطاقم الطبي بالغردقة، إن الممرض "أحمد َنور" الذي أصيب بفيروس كورونا من أكفأ العاملين داخل مستشفى العزل بالغردقة، حتى أنه لقب بـ"الممرض الاستثنائي" نظرا لجهوده وتفانيه في العمل.

وكشف أحد مشرفي التمريض بمستشفى الغردقة، عن أن زميله أصيب أثناء تأدية عمله، بعدما خالط حالتين مصابتين بفيروس كورونا أثناء مرافقتهما داخل سيارة الإسعاف.

ولفت إلى أن زميله الممرض ظهرت علي الحزن ليس خوفا من المرض، ولكن لتوقفه عن مساعدة المرضى، متابعا "المحزن أنه أصبح في نفس مكانهم يتلقى العلاج".

ودعا دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.