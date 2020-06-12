كلاب مفترسة تصيب شابا في الغردقة.. والطب البيطري يطالب الأمن بالتدخل

نجا شاب من الموت في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة بعد تعرضه لهجوم من كلاب مفترسة بمنطقة عربية.

جرى نقل الشاب إلى المستشفى، وجرى عمل تقرير طبي بالواقعة، وتحرير محضر رقم (6173) قسم شرطة أول الغردقة.

يروي "محمد س." تفاصيل الواقعة لـ"الوطن"، قائلا: "اتكتبلي لي عمر جديد، بعد ما كنت على مشارف الموت، حيث أسكن في منطقة عربية بمدينة الغردقة وفوجئت أثناء نزولي من المنزل صباح اليوم الجمعة بأكثر من عشرة كلاب تهاجمني، وللأسف السيدة التي ترعى هذه الكلاب وتحمل الجنسية الأجنبية لم تتدخل رغم أنها رأت بعينها مهاجمة الكلاب لي حتى انهارت قوتي، ولم يساعدني سوى أحد الأفراد الشجعان أثناء مروره بالصدفة لينقدني منهم بأعجوبة".

وأكد التقرير الطبي، إصابة الشاب بجروح وكدمات بالأيدي والأرجل، واحتياجه إلى 28 يوما من العلاج.

فيما أكد أحد شهود العيان لـ"الوطن"، أن السيدة تحمل الجنسية الأجنبية، وتملك أكثر من عشرة كلاب بمنطقة عربية بالغردقة، ودائما مصدر لإثارة الرعب والفزع بالشارع.

وقال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، لـ "الوطن"، إن الطب البيطري تلقى أكثر من شكوى ضد السيدة المذكورة، مشيرا إلى أن القانون يمنع تربية الكلاب طالما تؤدي الآخرين.

وأشار إلى أنه توجه على رأس لجنة من الطب البيطري، إلى منزل السيدة المذكورة إلا أنها منعتهم من مواصلة عملهم في التعامل مع الكلاب والتاكد من ترخيصها وإجراء التطعيمات لها، مطالباً بتدخل الأمن والجهات المعنية حتى يتمكن الطب البيطري من أداء عمله.