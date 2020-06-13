أسرار وحكايات ياسر عرفات في مسلسل للفلسطيني محمود فهد

أعرب الكاتب والسيناريست الفلسطيني محمود فهد، عن سعادته بتأليف مسلسل يرصد حياة الزعيم الخالد ياسر عرفات في مسلسل سيعرض عبر منصة إلكترونية مطلع العام المقبل.

وأوضح "فهد"، في بيانٍ صحفي، أن المسلسل يرصد حياة الزعيم الخالد ياسر عرفات التي تزخر بالعديد من المواقف الإنسانية البارزة والجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثير عن الزعيم الراحل.

وكشف السيناريست محمود فهد، أن المسلسل إنتاج مصري – فلسطيني مشترك، ومن المقرر البدء في تصويره لصالح إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة، ومن المحتمل طرحه على شاشات التلفزيون منتصف عام 2021.

وعن كونه فلسطيني يكتب مسلسلا عن زعيم وطنه الأول، قال: "افتخر بوطنيتي كوني فلسطيني المولد وعربي الهوا، والزعيم ياسر عرفات هو قدوة كل الأجيال، رغم أن التاريخ الحديث ظلمه كثيرا، وحان الوقت أن يكتب مسلسل عن تاريخ الزعيم الراحل فى شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم فى الصخر رغم قسوة الحياة التي كان يعيشها فى زمن احتلال فلسطين الأم.

وأضاف بأن المسلسل لا ينتمي لسلسلة المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل أن المسلسل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.