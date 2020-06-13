فيلم جديد لتشارلز ثيرون على "نتفلكس" في يوليو

أعلنت منصة نتفلكس عن عرض فيلم The old Gard، يوم 10 يوليو وهو من إخراج جينا برنس-بيثوود.

The old Gard، أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وشاركت تشارلز ثيرون في أكثر من 60 عملا فنيا وترشحت لعدد كبير من الجوائز، منها 3 أوسكار، وحصدتها مرة واحدة عام 2004 عن دورها الرئيسي في فيلم Monster.

كما ترشحت ثيرون لجائزة جولدن جلوب 6 مرات وحصدتها مرة، بالإضافة إلى ترشحها لجائزة "بافتا" 3 مرات.

يذكر أن نتفلكس تعرض حاليا Da 5 Bloods وهو أحدث أفلام المخرج الأمريكي، سبايك لي.. وهو من بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو. تدور أحداثه حول عودة أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة إلى "فيتنام" بعد الحرب بعقود، بحثًا عن رفات قائد فرقتهم.