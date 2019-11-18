تحدثت الفنانة التونسية هند صبري، عن مشاركتها الفيلم التونسي "نورا تحلم"، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة، في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وقالت "هند" خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث": "الفيلم كان صغير، والتمويل قليل، عملت كاستنج، حسيت إن معقولة بعد كل الشغل والجوائز أعمل كدة".

وأضافت أن المخرجة هند بو جمعة، رأت أن الدور كان صعبًا للغاية، ومن ثم فإنه لو كان وجه البطل الذي سيؤديه مألوفًا للجماهير، من الممكن أن يضر بالفيلم: "هي كانت خايفة من دة وأنا تقبلت، في أمريكا كل الناس بتعمل دة، زي جوليا روبرتس، لكن إحنا معندناش ده في ثقافتنا، وكنت هتحرم بجد من دور كنت عاوز أعمله، وقولت ألجم الأنا عشان أعمله".

وأشارت الفنانة إلى أن "نورا" هي شخصية عصرية، تعبر عن تغير المجتمع التونسي، حيث تنتمي إلى الطبقة الكادحة، وتعرض زوجها للحبس بسبب قضايا متعلقة بالسرقة والنصب والاحتيال، وكانت ترغب في الطلاق منه.

وعن فوزها بجائزتين عن الفيلم، وتكريمها في مهرجاني الجونة وأيام قرطاج، رغم تجسيدها لشخصية تتحدث باللهجة التونسية، قالت: "هذا أكبر دليل على أن السينما ليست باللغة، لكنها لغة كونية في حد ذاتها، لفينا العالم بالفيلم دة، روحنا تورنتا وفرنسا وأسبانيا، والجمهور بيعيط وبيحس في كل العالم، الأحاسيس واحدة".