الصين: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تاكدت إصابة 11 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83075 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت اللجنة الوطنية، أنه تم تسجيل ست حالات إصابة "محلية" في العاصمة بكين في حين لم تسجل اي اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة الصينية، انها سجلت خمس حالات "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين بواقع حالة واحدة في كل من مدينتي (شنجهاي) و(تيانجين) ومقاطعات (كوانج دونج) و(هاينان) و(سيتشوان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1808 حالات

ارتفاع الاصابات بكورونا في كوريا الجنوبية الى 12051..وفي اليابان الى 17448

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السطات، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا المستجد الى 12051 حالة اصابة وذلك بعد تسجيل 56 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

واعلنت اليابان، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا المستجد الى 17448 حالة بعد تسجيل 61 اصابة جديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة في كوريا الجنوبية عند 277 .

وفي طوكيو، قالت وزارة الصحة اليابانية في بيان ان عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس ارتفع كذلك الى 927 وفاة بعد تسجيل اربع حالات وفاة جديدة.

واوضحت الوزارة اليابانية ان مدينة "هي" الاكثر تضررا حيث سجلت 24 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات بها الى 5497 حالة اصابة.

وخففت حكومة طوكيو يوم امس الجمعة القيود على العمليات التجارية مما سمح للمطاعم بالفتح حتى منتصف الليل والمرافق الترفيهية لاستئناف العمل

النرويج: 14 اصابة جديدة بكورونا..والاجمالي 8620

أوروبيا، أعلنت السلطات الصحية في النرويج، اليوم، ارتفاع الاصابات بكورونا المستجد إلى 8620 حالة بعد تسجيل 14 اصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة في غضون الساعات الاخيرة ليستقر عدد الوفيات عند 242 وفاة.

وفي أوكرانيا، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية، اليوم، أنه تم تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 30506.

وأضافت الوكالة الأوكرانية، أنه وفقا لبيانات أنظمة رصد ومراقبة العدوى التابعة لمجلس الأمن والدفاع الوطني فقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 880 حالة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة بتعافي 409 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 13976.

أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة..و556 إصابة جديدة بكورونا

آسيويا،أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم، تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى24101 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 451 حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

أندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بكورونا

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1014 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي - أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 37 ألفا و420 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2091 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية.

وأشار المسؤول الإندونيسي، إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 13 آلفا و776 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وسجلت العاصمة جاكرتا 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و861 إصابة، فيما تم تسجيل 176 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية، و125 إصابة في مقاطعة سولاوسي الجنوبية، و123 إصابة في مقاطعة كاليمنتان الجنوبية، و94 إصابة في مقاطعة سومطرة الشمالية، و74 إصابة في مقاطعة بنتن.