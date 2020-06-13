"الاتصالات": نقل 52500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة للعاصمة الإدارية

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد العاملين المنتقلين إلى العاصمة الادارية، مبينة أنَّ عددهم يصل إلى نحو 52 ألفًا و500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة منتقلة.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إنَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت عددًا من البرامج لتنمية وبناء القدرات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الادارية طبقاً للمستويات الوظيفية (قيادات- إشرافية)، ومنها؛ برنامج التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، والذي يستهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من (البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، بلوك تشين) في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومي، وكذلك برنامج التحول الرقمي ومكافحة الفساد والحوكمة والبنية المعلوماتية حيث يعد التحول الرقمي إحدى آليات مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق تنمية وبناء قدرات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية هذه الوحدات المستحدثة في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، مبينة أنَّه تمّ وضع الآليات المنهجية والاحترافية لانتقاء العاملين بها عن طريق لجنة شارك فيها ممثلين عن الجامعات والوحدات المختلفة.

وذكرت وزارة الاتصالات، أنَّه تمّ وضع العديد من البرامج المُخصصة لتنمية وبناء مهارات مديرى وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي والعاملين بها والتي تشمل برامج تنمية المهارات القيادية والتخصصية لمديري وحدات التحول الرقمي، وبرامج تنمية مهارات التخصصية للعاملين بأقسام تلك الوحدات؛ وهي: "قسم دعم البنية التحتية، وقسم دعم الأعمال، وقسم تكامل التطبيقات".