الإثنين.. الوطنية للصحافة تصرف مكافأة نهاية خدمة لـ746 مستحقا بالمعاش

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، بعد غد الإثنين، لمن خرجوا على المعاش في أكتوبر ونوفمبر عام 2018، ليصل إجمالي من تم صرف المكافأة لهم 746 زميلاً مستحقاً.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها، أنَّ الزملاء المستحقين موزعين على المؤسسات القومية كالأتي: "الأهرام 287 – الأخبار 144 – الجمهورية 134 – دار الهلال 45 – روزاليوسف 19 – دار المعارف 33 – وكالة أنباء الشرق الأوسط 34 – الشركة القومية للتوزيع 50" خلال العام المالي الحالي.

وأكّدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنَّه سيتمّ المكافآت في الحسابات البريدية والبنكية مباشرة للمستفيدين، وعدم إرسالها للمؤسسات حتى لا يتمّ تأخير الصرف، على أن يتمّ تسوية الحالات المتنازع عليها بين المؤسسة والمستحق، وكذلك بالنسبة لحالات الورثة.

وأوضح بيان الهيئة الوطنية للصحافة، أنَّه بلغ إجمالي مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي أرسلتها الهيئة للمستحقين منذ بداية عملها في أبريل 2017 نحو 218 مليونًا و300 ألف جنيه، وتقليص جداول الانتظار من 4 أعوام إلى نحو عام ونصف فقط.