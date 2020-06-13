"الوطنية للصحافة": صرف بدل التكنولوجيا بعد غد لعاملي المؤسسات القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2020 في المؤسسات الصحفية القومية، سيجرى صرفه الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 بعد غد، فور وصوله المؤسسات ونبه إلى ضرورة الصرف فورا دون تأخير.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن عدد المستفيدين من صرف البدل يبلغ نحو 21 ألفا من الصحفيين والإداريين والعمال بإجمالي 184 مليون جنيه سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تختص فقط بالمؤسسات الصحفية القومية وفقا للمادة الأولى من القانون 179 لسنة 2018 تنص على سريان أحكامه على "جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة".