الوطنية للصحافة تحيل رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق بتهمة الإساءة للكنيسة

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في إجراء عاجل، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة، من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي، إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة، في بيان منذ قليل، تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تعتذر المجلة في العدد المقبل، عن الإساءة التي تضمنها الغلاف، "في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام، بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف، في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن"، بحسب نص البيان.

الكنيسة تستنكر غلاف مجلة "روز اليوسف" والبابا يطالب بمحاسبتها

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استنكارها غلاف العدد الجديد من مجلة "روز اليوسف" الذي تصدره صورتي الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق والمرشح البابوي السابق، ومحمد بديع مرشد تنظيم الإخوان، فوق عنوان "الجهل المقدس".

وقالت الكنيسة في بيان لها، مساء أمس، إنه بناءًا علي توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وأضافت الكنيسة: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.. وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك.. حفظ الله مصر من كل سوء".والعدد الجديد من المجلة الذي من المقرر نزوله إلى الأسواق وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله، يحمل عنوان موضوع صحفي حول الجدل الدائر عن طقس التناول في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحركات أساقفة ضد البابا.