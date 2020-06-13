هولندا: تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا.. و179 اصابة

أعلنت هولندا، اليوم، تسجيل اربع حالات وفاة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 6057 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان ان عدد الاصابات الجديدة بكورونا المستجد، سجل اليوم 179 اصابة ليبلغ عدد المصابين 48640 شخصا.

واضاف المعهد الهولندي، المعهد ان تسع حالات اصابة بفيروس (كورونا) ادخلت المستشفيات لتلقي العلاج.

البيت الأبيض: لا نخشى موجة ثانية من كورونا

ومع تخفيف عدد من الولايات الأمريكية من إجراءات الحظر، والعودة تدريجيا إلى فتح الاقتصاد، وسط تحذيرات من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد الذي أنهك البلاد، أشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأمريكية لا تشعر بقلق من حدوث موجة ثانية، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، نقلا عن تسجيل أن كودلو وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع افتراضي خاص لعملاء أحد المصارف الاستثمارية.

وقال "القصة هي وجود بعض البؤر للفيروس ويمكن السيطرة عليها". وتحذيرات مسؤولي الصحة في المقابل، حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة على الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات الأمان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19.

وحذر المسؤولون من أن الولايات قد تحتاج لإعادة فرض قيود صارمة في حال حدوث طفرة في حالات الإصابة بالمرض.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الأول الخميس إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وأضاف منوتشين، في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار.