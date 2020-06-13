851 وفاة و25601 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، تسجيل 851 حالة وفاة بالإضافة إلى 25601 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبحسب إحصائيات نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا فقد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 2048986 حالة.

وأظهرت الحصيلة، أنه تم تسجيل 851 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 114669 حالة.

وأوضحت "جونز هوبكنز"، أن نيويورك مركز تفشي الفيروس سجلت 381714 حالة إصابة إضافة إلى ما لا يقل عن 30758 حالة وفاة.

وأشارت الجامعة، إلى أن بعض الولايات الأمريكية أخرت إعادة فتح أبوابها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي وزيادة عددها في المستشفيات.

وتوقعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 130 ألف حالة بحلول الرابع من يوليو المقبل.

الهند تسجل أعلى عدد إصابات في يوم واحد

وفي الهند، سجلت السطات،أعلى عدد من الإصابات بكورونا المستجد في يوم واحد، وفقا لما كشفته بيانات وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، أنه تم تسجيل أكبر زيادة في حالات الإصابة بالوباء في يوم واحد، بعد أن أعلن عن تسجيل 11458 حالة مؤكدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 300 ألف حالة.

الهند رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم

وأصبح لدى الهند حاليا رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتزايد عدد حالات الإصابة بالمرض في الهند باستمرار على الرغم من إجراءات العزل العام التي فرضت في عموم البلاد في أواخر مارس لكن تم تخفيفها منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات، اليوم، أن عدد حالات كورونا المستجد المؤكدة في ولاية ماهاراشترا، التي تشهد أسوأ تفش في الهند، تخطى عتبة 100 ألف إصابة، كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من 2000 حالة جديدة.

وقالت الحكومة الهندية، أمس الجمعة، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 145779، بينما تم تسجيل 8884 وفاة بالمرض.