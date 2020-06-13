الإسكندرية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ146 لجنة و31 استراحة

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، من تجهيز 146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية، استعدادا لأداء 47 ألفا و180 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 يوم 21 يونيو الجاري، وسط ضوابط وإجراءات احترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والمصححين ورؤساء اللجان بواقع 22 استراحة للرجال و9 للسيدات.

وأكد أن اللجان مزودة بـ"مبردات المياه، الثلاجات، المراوح الهوائية، التليفزيونات، والأثاث اللازم للإقامة"، ما يوفر سبل الراحة للمعلمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة تبدأ عملها، غدا، وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليمات لمديريات التعليم والصحة والأمن بإنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.