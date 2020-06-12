الأحد.. بدء تلقي اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن فتح باب تلقي اعتذارات المشاركة بامتحانات الثانوية العامة بدءا من الأحد المقبل حتى الثلاثاء 16 يونيو.

وقال بيان صادر عن المديرية، إن مقرات تسليم الاعتذارات هي مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية بنين للرجال، مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة للسيدات، تسهيلاً على المعتذرين.

وتابع البيان، أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة التي حددتها الوزارة وهي "قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك، والعمل جزء من الوقت صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية، ونسبة عجز 5%، بالإضافة إلى وجود طفل رضيع حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد، ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد)".

وكذا وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، كذلك الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.