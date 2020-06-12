تعليم الدقهلية: اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بلجان الثانوية العامة

أعلن على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بلجان امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق يوم 21 يونية، وتنتهي 21 يوليو في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، أنه تم تشكيل لجان للمرور على مقار لجان الامتحانات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على أعمال الامتحانات.

وأكد عبدالرؤوف، على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم، لكل اللجان ومقرات تقدير الدرجات والكنترولات، ولجنة الإدارة، وتوفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم، لأداء الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة، والتأكيد على ارتداء الكمامات، من جميع الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان، واتخاذ كل التدابير التى من شأنها تذليل كل العقبات، أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقال، في تصريحات للصحفيين، إنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة سير امتحانات، الثانوية العامة لكى يتم الكشف الطبى السريع (قياس درجة الحرارة) على الطلاب والقائمين على اللجنة الامتحانية، والعمال قبل بدء الامتحان.

وأضاف أنه تم التأكد من وجود وسائل تهوية داخل اللجان، وشدد على ضرورة وجود لجان احتياطية، بواقع لجنتين فى كل لجنة امتحانية، لاستخدامها فى حالة الطوارئ، وقت الحاجة، كما تم عمل الصيانة فى جميع اللجان، على المراوح ودورات المياه والأثاث والكهرباء.