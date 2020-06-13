غلق محل بيع سجائر بالسويس بسبب مخالفات الطلبيات

قام جهاز حماية المستهلك والشرطة بالسويس، بأغلاق محل تجاري لبيع السجائر بأحد شوارع الأربعين، بسبب مخلفات الحصول علي طلبيات السجائر.

وكانت اعداد كبيرة من المواطنين قامت بالتزاحم علي المحل التجاري بشارع صدي بحي الأربعين من اجل الحصول علي السجائر.

وقام حماية المستهلك بالإغلاق، بسبب عدم حصول البائع علي ما يثبت مكان الحصول علي السجائر من الشركات المسئولة عن التوزيع.

وكان جهاز حماية المستهلك، تمكن من ضبط كميات كبيرة من السجائر قبل بيعها بالسوق السوداء، وقدرت بمليون جنية وضبطت داخل احدي سيارات نقل البضائع.